Südpack-Geschäftsführerin im Beirat der Hochschule

Carolin Grimbacher, geschäftsführende Gesellschafterin von Südpack, wird mit sofortiger Wirkung ins Kuratorium der Hochschule Kempten berufen. Die Mitglieder des Kuratoriums werden auf Empfehlung der Hochschulleitung vom Senat bestellt und führen ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie verpflichten sich, die Interessen der Hochschule in der Öffentlichkeit zu vertreten – und wirken in wichtigen Fragen der Hochschulentwicklung als Impuls- und Ideengeber für aktuelle wie künftige Herausforderungen.

Den Folien- und Verpackungshersteller Südpack aus Ochsenhausen und die Hochschule Kempten verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. So bildet Südpack unter anderem jährlich einen Studierenden der Hochschule Kempten im Bereich Lebensmittel- und Verpackungstechnologie aus. Dabei handelt es sich um ein Studium mit vertiefter Praxis, bei dem die Studenten ihr theoretisches Wissen gezielt in zahlreichen Praxiseinsätzen anwenden und ausbauen.

„Ich freue mich außerordentlich, diesem hochkarätigen Kuratorium anzugehören, dessen Mitglieder sich als externe Ratgeber der Hochschule verstehen und die Entwicklung der Hochschule mit ihrer Expertise tatkräftig unterstützen“, erklärt Carolin Grimbacher. Denn das Gremium, bestehend aus 30 Vertretern aus Politik und Unternehmen, trage maßgeblich dazu bei, Ansehen und Anliegen der Hochschule Kempten in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Gesellschaft und Medien zu fördern, ihre Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen und notwendige Veränderungsprozesse aktiv mitzugestalten. Die Mitglieder beraten in den beiden jährlich stattfindenden Sitzungen zudem über zukunftsfähige Studiengänge und Berufsbilder sowie über Trends aus ihren Märkten und Industrien.