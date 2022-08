Südpack für Umweltpreis 2022 nominiert

Im Juni erst wurde Südpack im branchenübergreifenden Sustainability-Ranking der WirtschaftsWoche aus über 4000 Unternehmen auf Platz 36 der nachhaltigsten und Anfang August zusätzlich in die Top zehn der innovativsten Mittelständler Deutschlands gewählt. Jetzt ist der weltweit agierende Folienhersteller in der Kategorie „Industrie-Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden“ für den renommierten und mit insgesamt 60 000 Euro dotierten Umweltpreis 2022 des Landes Baden-Württemberg nominiert.

Mit seiner Bewerbung in der Kategorie „Industrie-Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden“ konnte Südpack in einem ersten Schritt bereits die kritische Jury überzeugen und in die engere Auswahl gelangen. Auch Phase Zwei des Bewerbungs-Marathons ist nunmehr abgeschlossen: In intensiven Gesprächen und während eines Betriebsrundganges informierten sich die Juroren vor Ort bei Südpack über die umfassende Nachhaltigkeits-Roadmap, die bisherigen Nachhaltigkeitserfolge wie auch die geplanten Projekte in Bezug auf den betrieblichen Umweltschutz bei Südpack. „Bei diesem Besuch konnten wir der Jury ein detailliertes Bild unserer Nachhaltigkeitsmaßnahmen vermitteln und die Jury hoffentlich von unseren Leistungen überzeugen“, erklärt Carolin Grimbacher, geschäftsführende Gesellschafterin der Unternehmensgruppe. Die Bekanntgabe der Preisträger wird im Dezember 2022 in Stuttgart stattfinden.