Südpack fördert das Ehrenamt seiner Mitarbeiter

Die Firma Südpack aus Ochsenhausen ist von Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) als ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz ausgezeichnet worden. „Das gegenseitige Füreinander-da-Sein ist das herausragende Merkmal des Ehrenamts im Bevölkerungsschutz. Und die Basis des Bevölkerungsschutzes ist das Ehrenamt“, sagte Strobl in Albstadt bei der feierlichen Auszeichnung von 32 Unternehmen, die ihre Mitarbeiter Ausübung des Ehrenamts etwa bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst oder bei den Hilfsorganisationen unterstützen.

„Das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz ist ja ein ganz besonderes. Menschen, die Verschüttete orten und befreien, die Verletzte versorgen, die andere Menschen aus Autowracks schneiden, die Brände löschen, die sich bewusst für andere in Gefahr, ja sogar in Lebensgefahr, bringen: solche Frauen und Männer sind unsere ‚Helden des Alltags‘ und ihr Engagement ist alles andere als selbstverständlich“, sagte Strobl laut einer Pressemitteilung des baden-württembergischen Innenministeriums. „Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer schultern für mich besonders beeindruckende 90 Prozent aller Einsätze – und ich betone es ausdrücklich: ehrenamtlich. Sie beweisen täglich in den unterschiedlichsten Einsätzen ihr Können.“

Hans-Jürgen Haug, Sprecher der Geschäftsführung der Firma Groz-Beckert, sagte: „Damit die Zusammenarbeit von Ehrenamtlern, hauptberuflichen Helfern und Organisationen auf professionellem Niveau gelingt, braucht es Ausdauer und Verlässlichkeit aller Akteure sowie die richtigen Strukturen. Strukturen, in denen Ehrenamt Anerkennung erfährt und nicht als Selbstverständlichkeit angesehen wird.“ Denn langfristiges freiwilliges Engagement sei kein Selbstläufer und müsse aktiv gefördert werden.

Der Albstädter Oberbürgermeister Klaus Konzelmann sagte, dass die 32 ausgezeichneten Unternehmen aus der gesamten Bandbreite der unternehmerischen Landschaft vom Handwerksbetrieb bis zum Weltmarktführer kämen. „Wir alle dürfen mit dieser Unterstützung nicht nachlassen.“

Der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser (CDU) sprach „den vielen Ehrenamtlichen und deren Arbeitgeber, die im Einsatzfall die Feuerwehrfrau oder den Notfallsanitäter von ihrer Arbeit freistellen“, seinen Dank aus. „Ohne sie wäre kein erfolgreicher Bevölkerungsschutz möglich.“

Der Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg, Stefan Hermann, erklärte: „Sie können sich hier sicher fühlen: Weil unsere Arbeitgeber die ehrenamtlichen Einsatzkräfte bei Alarm sofort freistellen. Aber weit über diese gesetzliche Pflicht hinaus unterstützen die Arbeitgeber die Organisationen des Bevölkerungsschutzes in vielfältiger Weise.“ Die Unterstützung des Ehrenamtes im Bevölkerungsschutz sei auch eine Investition in den Standortfaktor Sicherheit.

Strobl wies zudem darauf hin, dass die gewürdigten Arbeitgeber zugleich von dem Wissen solcher Mitarbeiter aus ihrem Ehrenamt profitieren: „Diese Mitarbeiter haben Erfahrung darin, in schwierigen und hektischen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Sie sind – wenn alles drunter und drüber geht – in der Lage, abgewogene Entscheidungen zu treffen.“

Hilfsorganisationen und Kommunen hatten Vorschläge eingereicht, die vom Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen ausgewertet wurden. „Ich freue mich, dass die große Unterstützung, die unsere örtliche Feuerwehr seit Jahrzehnten durch die Firma Südpack erfährt, nun auch landesweite Anerkennung findet“, lobt Ochsenhauser Bürgermeister Andreas Denzel das unternehmerische Engagement.