Südpack ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Firma Südpack sieht sich gleichermaßen Tradition und Innovation, für Kontinuität und Fortschritt verpflichtet. Dies zeige sich nirgends so deutlich wie bei den Menschen, die den Erfolg des 1964 in Ochsenhausen gegründeten und bis heute familiengeführten Unternehmens erst möglich gemacht hätten.

Wie Südpack in in einer Pressemitteilung wissen lässt, haben Anfang September rund 35 Auszubildende und Studierende ihre berufliche Laufbahn bei der Firma begonnen. Gleichzeitig wurden insgesamt 30 Jubilare für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt und sieben Mitarbeitende in den Ruhestand verabschiedet.

Mit rund 1600 Mitarbeitenden, sieben Produktionsstandorten und 20 Niederlassungen weltweit sei Südpack ein Global Player und einer der Markt- und Technologieführer im Bereich Hightech-Folien und Verpackungsmaterialien für die Lebensmittel-, Non-Food- und Medizingüterindustrie. Die Unternehmensgruppe habe bisher hoch veredelte Verbundfolien wie auch innovative Verpackungskonzepte für Kunden in rund 75 Ländern entwickelt und produziert – und sei dennoch ein echter Familienbetrieb mit starker lokaler Verwurzelung geblieben. Südpack engagiere sich in vielfältigster Weise vor Ort und pflegt intensive Beziehungen zu den Heimatstandorten in Ochsenhausen, Schwendi und Erolzheim.

„Unsere Mitarbeitenden sind aufgrund ihrer hohen Kompetenz und umfassenden Erfahrung Garant unseres Erfolgs und zugleich die wichtigste Investition in die Zukunft. Daher steht bei uns der Familiengedanke stets im Mittelpunkt“, bekräftigt die geschäftsführende Gesellschafterin Carolin Grimbacher. Die Mitarbeitenden wiederum profitierten von den vielfältigen Möglichkeiten, die Südpack hinsichtlich beruflicher Perspektiven, eines attraktiven Arbeitsumfeldes wie auch der Vereinbarkeit von Familie und Beruf biete. Viele Beschäftigte seien bereits seit Jahren oder auch Jahrzehnten dabei und echte Experten in ihrem jeweiligen Arbeitsbereich.

Insgesamt 30 Jubilare aus Produktion und Administration wurden nun für ihre Treue und langjährige Betriebszugehörigkeit im Rahmen einer Feier am Hauptsitz in Ochsenhausen geehrt, die auf der Dachterrasse stattfand und somit die Corona-Regeln der Firma erfüllte.

20 Mitarbeitende gehören seit zehn Jahren zur Südpack-Familie, wobei die Hälfte davon mit einer Ausbildung oder einem dualen Studiengang in die berufliche Karriere startete. Immerhin sieben Mitarbeitende können bereits auf eine 25-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Zwei weitere Mitarbeitende wurden für stolze 35 Jahre berufliches Engagement bei Südpack ausgezeichnet. Und ein Mitarbeitender hat vor nunmehr 40 Jahren seine Ausbildung bei Südpack absolviert und ist bis heute dem Unternehmen verbunden. Zudem wurden weitere sieben Mitarbeitende in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Die Geschäftsführung bestehend aus Erik Bouts, Carolin Grimbacher und Tharcisse Carl dankte allen Jubilaren mit einer Prämie für ihre langjährige Treue und Unterstützung und überreichte im Rahmen der feierlichen Zeremonie zudem eine IHK-Urkunde.