Südpack bietet Mitarbeitern Corona-Tests an

Der Ochsenhauser Folienhersteller Südpack bietet ab sofort für alle Mitarbeiter einen Covid-19-Schnelltest an. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht, werden die Tests durch „qualifizierte Fachkräfte unter strikter Einhaltung der erforderlichen Hygieneregeln“ an den Standorten in Ochsenhausen, Erolzheim und Schwendi gemacht.

„Die Gesundheit der Mitarbeitenden besitzt für Südpack höchste Priorität“, teilt das Unternehmen mit. Bereits seit einigen Wochen bietet der Folienhersteller eigenen Angaben zufolge daher verstärkt Tests für Mitarbeitende an, die einen direkten oder indirekten Kontakt zu einer positiven getesteten Person hatten.

Nun seien die Testkapazitäten an den deutschen Standorten nochmals massiv ausgebaut worden, um Mitarbeitern, die sich regelmäßig an den Südpack-Standorten aufhalten, mindestens einmal pro Woche einen Test zu ermöglichen. „Damit wollen wir zugleich verhindern, dass sich Infektionsketten unerkannt in den Standorten ausbreiten“, wird Erik Bouts, Sprecher der Geschäftsführung von Südpack, zitiert.

Der freiwillige Test kann laut Angaben der Firma von jedem Mitarbeitenden im „Corona-Kalender“ durch Eingabe des Namens direkt gebucht werden. Getestet wird jeweils in einer eigens dafür eingerichteten „Minipraxis“. Die Tests machen zwei medizinische Fachangestellte, die extra für diese Aufgabe von Südpack eingestellt wurden. „Bereits nach 15 Minuten liegt das Testergebnis dann vor“, schreibt Südpack in seiner Mitteilung.

Die Resonanz der Belegschaft sei bislang überaus positiv. Seit dem Start des Corona-Testzentrums Anfang November hätten sich rund 450 Mitarbeitende testen lassen. Ab Januar 2021 sollen die Testkapazitäten nochmals erhöht werden, um im Bedarfsfall auch Angehörigen einen Test anbieten zu können.