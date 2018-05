Subiaco-Partnerschaft feiert 2019 das 30-jährige Bestehen

Lothar Merk, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees der Stadt Ochsenhausen, hat in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend den Rechenschaftsbericht des Komitees vorgetragen und auf die anstehenden Höhepunkte geblickt. Im Mittelpunkt steht dabei das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft mit der italienischen Stadt Subiaco. Die Partnerschaft mit La Fère in Frankreich besteht gar seit 1980.

Zunächst blickte Merk auf das vergangene Jahr zurück, erinnerte an das Benediktusfest in Subiaco, die Mitwirkung der Musikgruppe „Orchestra popolare Aniene“ beim Öchslefest und als „Höhepunkt“ die Bürgerreise mit knapp 30 Teilnehmern in die italienische Partnerstadt. Dem Komitee, das ein Ausschuss des Gemeinderats ist, stehen jährlich 10 000 Euro zur Verfügung. Nachdem den Ausgaben in Höhe von 9900 Euro rund 5800 Euro Einnahmen gegenüberstehen, belief sich die „Nettobelastung“ 2017 auf 4100 Euro, informierte Merk.

Auch in diesem Jahr war bereits eine Delegation aus Ochsenhausen beim Bendiktusfest in Subiaco vertreten. In diesen Tagen werden acht Erwachsene aus La Fère zum Deutschkurs erwartet. Im Juli erfolgt ein viertägiger Besuch der Sublacenser Bürger in Ochsenhausen. Die Jugendmusikschule hat für Oktober Schüler der Scuola Media nach Ochsenhausen eingeladen. Im November fährt eine Delegation nach La Fère, um dort an den Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs teilzunehmen.

Das Partnerschaftskomitee nehme aber bereits das Jahr 2019 in den Blick, erklärte Lothar Merk, denn dann stünde das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Subiaco an. Erfahrungsgemäß seien für derartige Feierlichkeiten 20 000 Euro notwendig – doppelt so viel, als für das Komitee eigentlich im Budget vorgesehen sind. „Deshalb schon jetzt unser aller Bitte und Appell an Sie, bei den Haushaltsplanungen dieses Ausnahmebudget zu genehmigen“, sagte Merk.

Bürgermeister Andreas Denzel, kraft Amtes Mitglied im Partnerschaftskomitee, berichtete, dass „ständig“ neue Anfragen zu Partnerschaften bei der Stadt eingingen, zuletzt aus Burkina Faso und China. Bei den genannten Beispielen mache dies aufgrund der großen Entfernungen aber in seinen Augen wenig Sinn.