Zu einem Stubenkonzert mit I want Poetry lädt das Café Crumbles in Ochsenhausen am Donnerstag, 17. Mai, von 19.30 Uhr bis 23 Uhr ein. Als wäre man plötzlich woanders, schweben die Besucher mit I want Poetry in andere Welten, begleitet von Klaviermelodien und Gesang. Die liefert das Art-Pop-Duo Tine (Gesang) und Till (Klavier). 2016 haben die beiden den Deutschen „Rock und Pop Preis“ als „Beste Alternative Band” abgeräumt. Wer Florence and the Machine und Regina Spektor mag, ist bei I want Poetry richtig. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Reservierungen für das Stubenkonzert werden unter Telefon 07352/9404020 oder E-Mail an cafe.crumbles@t-online.de entgegengenommen.