Stromausfall in vier Ochsenhauser Ortsteilen

Weil ein Baum in eine Freileitung gefallen war, hat es am Samstagnachmittag einen Stromausfall in Ochsenhausen gegeben. Betroffen waren nach Angaben der Netze BW Reinstetten und Wennedach, Goppertshofen und Laubach.

Der Ausfall des 20 000-Volt-Mittelspannungsnetzes der Netze BW im Norden von Ochsenhausen erfolgte nach Angaben des Unternehmens um 15.26 Uhr. Zu spüren war der Stromausfall vor allem in Wennedach und Reinstetten, aber auch bis Goppertshofen und Laubach. „Als Ursache ermittelte die Bereitschaft schließlich einen Baum, der infolge von Waldarbeiten nahe Sommershausen in eine Freileitung gefallen war“, berichtet EnBW-Pressesprecher Ulrich Stark.

Nach Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Leitstelle in Ravensburg gelang es bis 16.16 Uhr, die meisten Haushalte und Betriebe wieder zu versorgen. Nach und nach gingen bis kurz nach 17 Uhr alle Anschlüsse wieder ans Netz. Die nur im Stich angeschlossene und nahe der Schadensstelle gelegene Ortsnetzstation Sommershausen konnte um 17.55 Uhr an ein Notstromaggregat angeschlossen werden. Nach der für Montag vorgesehenen Reparatur des Schadens wird es wieder abgezogen.