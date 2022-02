Strickkreis spendet ans Hospiz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die fleißigen Damen des Strickkreises der Kolpingfamilie Ochsenhausen haben eine Spende über 500 Euro an das Hospiz Haus Maria übergeben. Immer wieder montags treffen sich die Damen des Strickkreises. Bei munteren Gesprächen sowie fleißigen Handbewegungen entstehen nicht nur die viel geliebten Socken, sondern auch noch andere ansehnliche Strickobjekte. Diese werden für einen guten Zweck verkauft. Die Frauen haben sich diesmal dazu entschlossen, das Hospiz Haus Maria in Biberach und damit erneut eine soziale Einrichtung mit einer Spende zu unterstützen, erklärt Anita Heinzl. Die Spende wurde von Tobias Bär, dem Leiter des Hospizes, angenommen: „Es ist für uns sehr schön, dass gerade Gemeinschaften wie Sie an die Menschen im Hospiz denken.“ Mit ihrem Hobby und den daraus entstehenden Produkten unterstützen die Frauen das Wohl der Gäste im Hospiz.