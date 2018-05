Der Strickkreis der Kolpingfamilie Ochsenhausen trifft sich seit acht Jahren regelmäßig. Immer montags, 14-tägig, von 14 bis 17 Uhr verabreden sich strickbegeisterte Frauen unter der Leitung von Anita Heinzl im Kolpingheim Ochsenhausen (Untergeschoss des katholischen Kindergartens) um Socken, Schals und anderes für sich selbst oder für einen guten Zweck zu stricken.

Diese Strickwaren werden dann beispielsweise am Weihnachtsmarkt in Ochsenhausen und in Heggbach verkauft. Die nächsten Termine sind am 14. und 28. Mai sowie am 11. und 25. Juni. Zu diesen Zeiten kann auch eingekauft werden. Strickfreudige Frauen (und Männer) sind eingeladen, sich dem Strickkreis anzuschließen.

Die Erlöse werden für einen karitativen Zweck gespendet, so zum Beispiel an den Hospizkreis Ochsenhausen-Illertal.