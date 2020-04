Streit auf Recyclinghof – 39-Jähriger umgeht Warteschlange

Zu einem Streit ist es am Samstag gegen 14 Uhr auf dem Ochsenhauser Recyclinghof gekommen. Das berichtet die Polizei. Grund des Streits war, dass ein 39-jähriger Entsorger nicht gewillt war, sich in der Fahrzeugschlange einzureihen und zu warten, bis er an der Reihe war. Er trug seinen Müll einfach zu Fuß, an allen Wartenden vorbei auf den Hof. Hierbei wurde er von der städtischen Mitarbeiterin, die Aufsicht hatte, auf sein Fehlverhalten angesprochen. Dies wollte der 39-Jährige so nicht hinnehmen, es kam zum Streit. „Ein 55-Jähriger, der sich ordnungsgemäß für die Entsorgung seiner Abfälle eingereiht hatte, zeigte ausreichend Zivilcourage und kam der städtischen Mitarbeiterin zu Hilfe“, heißt es im Pressebericht der Polizei. Was den 39-Jährigen aber nicht wirklich überzeugte. Daher rief der 55-jährige Helfer die Polizei. Die Beamten schlichteten den Streit vor Ort. Sie werden nun ermitteln, ob es zu Straftaten unter den Beteiligten kam.