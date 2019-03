Straffes Auftaktprogramm für den SVO

TSV Berg, FV Rot-Weiß Weiler, FV Ravensburg II, FV Biberach, VfB Friedrichshafen – das Auftaktprogramm des SV Ochsenhausen in die restliche Rückrunde der Fußball-Landesliga hat es in sich. Die Top vier warten auf den SVO in den ersten fünf Spielen. Den Auftakt macht am Samstag, 15 Uhr, das Auswärtsspiel bei Spitzenreiter TSV Berg. Für beide Teams ist erste das erste Pflichtspiel in diesem Jahr.

Der SV Ochsenhausen hat sich der Vorrunde eine mehr als solide Basis für die noch ausstehenden 14 Spiele in der Fußball-Landesliga erarbeitet. Oder wie es Spielertrainer Oliver Wild ausdrückt: „Wir haben eine super Vorrunde gespielt, da können wir stolz drauf sein.“ 24 Punkte holte Ochsenhausen aus 16 Spielen, steht damit auf Platz acht. Relegationsplatz zwölf, derzeit von Oberzell belegt, ist acht Punkte weg. Eine komfortable Ausgangsposition, die mit Blick auf die kommenden Begegnungen aber auch etwas trügerisch sein könnte. Davor warnt auch Oliver Wild. „Unser Auftaktprogramm ist krass.“ Schließlich sind die Mannschaften, die aktuell auf den Plätzen eins bis vier stehen, die kommenden Gegner. „Aber auch hier müssen wir Punkte holen“, sagt Wild. Sonst könnte man gegen Kißlegg bereits wieder unter Druck stehen.

Zunächst liegt der Fokus aber auf dem TSV Berg. „Wir sind klarer Außenseiter“, macht sich Spielertrainer Wild keine Illusionen. „Es muss schon viel zusammenkommen, dass wir dort bestehen können.“ Zumal Wild auf eine eher durchwachsene Vorbereitung blickt. Höhepunkt sei zwar das Trainingslager mit 20 Spielern am Gardasee gewesen, mehrere Verletzungen hätten aber auch dazu geführt, dass in jedem Vorbereitungsspiel eine andere Mannschaft auf dem Platz stand.

Einen positiven Eindruck hätten die beiden Neuzugänge Daniel Jägg (SV Reinstetten) und Burak Kesici (FC Sonthofen) hinterlassen. Letzterer brachte allerdings eine Rotsperre mit nach Ochsenhausen und wird noch die kommenden drei Spiele fehlen. „Burak würde auf jeden Fall von Beginn an spielen, er hat sich in einer guten Verfassung präsentiert“, sagt Wild über den Neuzugang, der offensiv entweder durchs Zentrum oder über außen kommt und die Lücke schließen soll, die Konrad Licht (FC Memmingen) hinterlassen hat. Auch Daniel Jägg werde die Mannschaft weiterbringen, er sei nah dran an der ersten Elf. Die Entscheidung, ob er von Beginn an aufläuft, ist laut Wild noch nicht gefallen.

Neben Kesici müssen die Ochsenhauser am Samstag auch auf den gesperrten Alexander Ziesel verzichten, Christian Villinger wird verletzt fehlen. Djilon Sambou steht in den kommenden beiden Partien aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Der SVO reist also personell durchaus etwas geschwächt zur ersten Standortbestimmung im Jahr 2019. Für Berg ist es im Übrigen auch der Pflichtspielauftakt in dieses Jahr, nachdem die Partie gegen Kißlegg in der Vorwoche abgesagt worden war. „Beide wissen noch nicht genau, wo sie stehen“, sagt Oliver Wild. Für Wild selbst bricht am Samstag die letzte Halbserie als Spielertrainer in Ochsenhausen an, den 33-Jährigen zieht es nach der Saison bekanntlich zum Heimatverein SV Dettingen. Ein Umstand, der für ihn aktuell noch keine Rolle spielt. „Ich freue mich einfach riesig auf die Rückrunde, ich bin gedanklich noch nicht bei Sommer. Es ist alles so wie immer: Wir haben noch 14 Spiele und diese werden genauso intensiv werden wie in den Jahren zuvor.“