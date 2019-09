Straße zwischen Wennedach und Reinstetten wird wieder geöffnet

Die Straße zwischen Wennedach und Reinstetten ist fertig saniert und wird am Montag, 30. September, wieder für den Verkehr geöffnet. Das teilt das Landratsamt Biberach mit. Seit Mitte März hatte das Straßenamt des Landkreises Biberach fünf Brücken und den Fahrbahnbelag der Kreisstraße K 7527 zwischen Wennedach und Reinstetten sanieren lassen. Diese Arbeiten sind nun mittlerweile endgültig abgeschlossen. Deshalb wird Landrat Heiko Schmid die Kreisstraße offiziell für den Verkehr freigeben, indem er ein neu angebrachtes Wappen an der Brücke über die Rottum in Reinstetten enthüllt. Die Verkehrsfreigabe, zu der die Bevölkerung eingeladen ist, findet am Montag, 30. September, um 17.30 Uhr am Bauanfang in Reinstetten an der Brücke über die Rottum statt. Neben Landrat Heiko Schmid spricht Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel. Die Segnung übernimmt Pfarrer Thomas Augustin. Musikalisch wird die Verkehrsfreigabe durch den Musikverein Reinstetten umrahmt. Im Anschluss lädt der Landkreis Biberach zu einem Vesper in das Gasthaus „Zum Hecht“ in Reinstetten ein.