Straße zwischen Mittelbuch und Rottum wird saniert

Das Straßenamt des Landkreises saniert die Fahrbahn der Kreisstraße K7570 zwischen Mittelbuch und Rottum. Die Baumaßnahmen beginnen am Montag, 15. Juni, und dauern bis voraussichtlich Freitag, 3. Juli. Die Sanierungsmaßnahme beginnt zirka 50 Meter vor dem Ortsausgang von Mittelbuch und endet am Ortseingang von Rottum am Ende der Einmündung der Welfenstraße. Der Verkehr wird in Rottum über die Landesstraße L 265 nach Ochsenhausen, in Ochsenhausen über die Kreisstraße K 7569 Richtung Hattenburg und weiter nach Mittelbuch umgeleitet. Der Verkehr aus Mittelbuch kommend wird entsprechend entgegengesetzt umgeleitet.

Informationen können im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.