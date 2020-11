Trotz Corona hatten die Kinder im katholischen Kindergarten St. Elisabeth in Reinstetten ein stimmungsvolles Sankt-Martins-Fest. Am Nachmittag war der Kindergarten geschlossen. Um 16 Uhr durften alle Kinder wieder in den Kindergarten kommen.

Sie waren total gespannt und aufgeregt – bei Dunkelheit im Kindergarten.Um die Zeit bis zum Einbruch der Dunkelheit zu überbrücken, erzählten die Erzieherinnen die Legende des Heiligen Martin. Jedes Kind durfte einmal in seine Rolle schlüpfen und mit Helm und Schwert den Mantel teilen. Endlich wurde es draußen dunkel und die Kinder konnten mit ihren selbstgebastelten Laternen zum Laternenzug um die Kirche starten. Der Weg war stimmungsvoll mit Kerzen ausgeleuchtet.

Mittlerweile war es dunkel und der anschließende Laternentanz im Garten ein Erlebnis. Hernach ging es zur Stärkung nochmals in den Kindergarten, wo gebackene Martinsgänse auf die Kinder warteten. Die Erzieherinnen teilten die Gänse wie Sankt Martin den Mantel teilte.