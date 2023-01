Sternsingeraktion 2023

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem in den letzten zwei Jahren der Sternsingersegen nur im Rahmen des Gottesdienstes ausgeteilt werden konnte und ein Besuch der Menschen zu Hause nicht möglich war, konnten die Einwohner aus Mittelbuch, Bebenhaus und Dietenwengen die „königlichen Hoheiten“ in diesem Jahr wieder zu Hause empfangen und den Segenswunsch unserer Sternsinger persönlich entgegennehmen. Königlich ausgestattet, schmuck hergerichtet und mit einem schönen Segenswunsch im Gepäck, zogen unsere „Drei Könige“ von Haus zu Haus. Von Vielen sehnlichst erwartet und herzlich empfangen, war die Spendenbereitschaft überwältigend und mit einem beachtlichen Ergebnis von nahezu 3500 Euro einfach grandios. Damit unterstützen die Jungen und Mädchen aus unserer Gemeinde die unterschiedlichen Hilfsprojekte des Kindermissionswerks und somit Kinder, die unter schlechteren Bedingungen und Umständen leben müssen. Für Euer Engagement, Euren Einsatz, Eure Segenswünsche und die tolle Stimmung während der Aktion danken wir Euch ganz herzlich! Schön, dass Ihr Euch bereiterklärt habt, bei den Sternsingern mitzumachen! Ein gemeinsames Vesper im Gasthaus Adler in Mittelbuch und rundete die gelungene Dreikönigsaktion ab.