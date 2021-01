Sternsinger sammeln mehr als 11.000 Euro

Die Sternsinger der Pfarrei St. Georg Ochsenhausen/Erlenmoos sind stolz, denn das Ergebnis ihres Engagements kann sich sehen lassen: 11 340,80 Euro kamen bei ihrer Aktion in Ochsenhausen und Erlenmoos zusammen, die für benachteiligte Kinder und Familien in der Ukraine bestimmt sind. Wegen der Pandemie gingen die Sternsinger nicht wie sonst von Haus zu Haus, sondern man konnte an den sieben Segensstationen Kreide und Aufkleber abholen und Geld in die Spendenkässchen legen. „Gerade in den ersten drei Tagen mussten wir die Stationen sehr oft befüllen, es kam richtig gut an“, sagt Gemeindereferent Robert Gerner. „So können wir trotz dieser Umstände sehr viel Geld spenden und dieses Jahr das Projekt in der Ukraine unterstützen.“ Die Sternsinger danken den Bäckereien Hampp, Grieser und Ruf, sowie der Metzgerei Birkhofer und Lebensmittel Utz für das Aufstellen der Stationen.