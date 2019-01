Sternsinger sammeln in fünf Tagen 13 695 Euro

Die Sternsinger der Kirchengemeinde St. Georg Ochsenhausen-Erlenmoos haben 13 695 Euro gesammelt. Sie waren in Ochsenhausen, Hattenburg, Erlenmoos, Oberstetten und Eichbühl unterwegs. Auch wenn es manchmal ganz schön anstrengend war, konnten die Sternsinger am Ende stolz auf ihren Einsatz sein, teilt die Kirchengemeinde mit.

Fünf Tage lang waren 50 Kinder und Jugendliche unterwegs. Die Kreidezeichen „20*C+M+B+19“ an den Haustüren zeugen davon, wie viele Menschen die Sternsinger empfangen haben. Bundesweit beteiligten sich die Sternsinger an der 61. Aktion Dreikönigssingen. Doch nicht nur Kinder im Beispielland Peru werden unterstützt.

Straßenkinder, Flüchtlingskinder, Aids-Waisen, Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser und Nahrung fehlen, die in Kriegs- und Krisengebieten oder ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen – Kinder in mehr als 100 Ländern der Welt werden jedes Jahr in Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion unterstützt werden. Gemeinsam mit ihren Begleitern hatten sich die Sternsinger bei einem Sternsingertag für die Aufgabe vorbereitet und lernten das Land besser kennen, durch Vortrag, Film und peruanisches Essen. Im Namen der Kirchengemeinde bedankt sich Pfarrer John Mundolickal beim Dreikönigsgottesdienst bei allen Sternsingern und Helfern für ihren Einsatz.