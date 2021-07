Stephan Debeur spielt am Dienstag

Eine Anmeldung ist erforderlich über das Projektbüro der Landesakademie (Telefon 07352/911025) oder per E-Mail an projektbuero@landesakademie-ochsenhausen.de

Stephan Debeur aus Weingarten spielt an diesem Dienstag, 13. Juli, um 19 Uhr ein Konzert im Rahmen des Orgelsommers in der Basilika St. Georg in Ochsenhausen.

Debaur ist Organist an einer der größten und berühmtesten Barockorgeln der Welt und wird sein Programm mit „Bach zum Träumen“ eröffnen. Aus dessen Kantaten spielt Debeur eigene Bearbeitungen und Werke von Justin Heinrich Knecht sowie Francois Couperin. Den Schlussteil bilden Orgelwerke von Marcel Dupre. (1886–1971). Die farbige und spätromantische Tonsprache dieses großen französischen Orgelvirtuosen ist auf der beinahe 300-jährigen Gabler-Orgel der Basilika überraschend gut darstellbar.