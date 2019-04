Steinhausen gleicht in Nachspielzeit aus

Bitterer geht es wohl kaum: Der SV Reinstetten hat in der Fußball-Bezirksliga Riß beim 1:1 im Nachholspiel gegen den SV Steinhausen zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen in der Nachspielzeit einen 1:0-Vorsprung aus der Hand gegeben und wartet somit weiter auf einen Heimsieg. Die Gäste machten vom Anpfiff weg die Räume eng, der gut freigespielte Florian Schick hatte nach zwei Minuten eine Möglichkeit. Beim ersten guten SVR-Angriff nutzte Jan Binanzer (12.) eine Hereingabe von Tobias Göringer zum 1:0. Daniel Steinhauser (32.) sah bei der Heimelf die Gelb-Rote Karte, Keeper Aleksandar Angjelkov parierte einen Freistoß von Tobias Rothenbacher und war bei einem guten SVS-Angriff einen Schritt schneller als Schick. Die Gäste hatten nach der Pause mehr Ballbesitz, die gut gestaffelte Abwehr der Heimelf ließ bis auf einen Kopfball von Michael Kienle (70.), den Angjelkov glänzend hielt, wenig zu. In der Schlussphase setzten die Gäste auf totale Offensive, lösten die eigene Abwehrkette auf und kamen spät noch zum Ausgleich. Fabian Pfender (90. +3) köpfte eine Flanke des ebenfalls zuvor eingewechselten Manuel Leiendecker ein. Eine Minute später vergab Igor Lazarev für die Heimelf den möglichen Siegtreffer.