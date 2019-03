Steigender Betreuungsbedarf – auch in den Ferien

Erst im vergangenen Jahr hat der Verwaltungs-, Schul- und Kulturausschuss die Elterngebühren für die Schülerbetreuung an der Grundschule Ochsenhausen neu geregelt. So gibt es seit April 2018 eine feste Anmeldung mit einem fixen Monatsbeitrag, der je nach Betreuungseinheiten pro Woche berechnet wird. Ein Modell, das sich laut Michael Schmid-Sax, bei der Stadtverwaltung zuständig für den Schulbereich, bewährt hat. Unzufriedenheit habe es bei den Eltern aber wegen der Pauschalierung gegeben. Das System wird deshalb angepasst. In der Sitzung wurde auch das Thema Ferienbetreuung angesprochen – hier scheint es einen Bedarf zu geben, der im Moment nicht gedeckt werden kann.

Einstimmig sprachen sich die Gemeinderäte dafür aus, dass ab dem neuen Schuljahr die Gebühr für die Teilnahme an der Schülerbetreuung an der Grundschule auf 2,50 Euro pro Betreuungseinheit festgesetzt wird. Derzeit wird beispielsweise für eine oder fünf Betreuungseinheiten pro Woche der gleiche Monatsbeitrag fällig. Alles andere bleibt wie gehabt. Die genauere Beitragsabrechnung hat laut Schmid-Sax für die Stadt keine finanziellen Auswirkungen. 2018 habe es bei der Schülerbetreuung ein Minus von 2800 Euro gegeben.

Renate Schlegel (CDU) wollte von der in der Sitzung anwesenden Schulleiterin Stephanie Albrecht wissen, ob es auch Bedarf für eine Betreuung nach 16.15 Uhr gibt. Zu diesem Zeitpunkt endet die Nachmittagsbetreuung. „Die Nachfrage ist hier genauso vorhanden wie nach einer Ferienbetreuung“, antwortete Albrecht.

Auch Michael Schmid-Sax bestätigte, dass es für eine Ferienbetreuung regelmäßig Anfragen vonseiten der Eltern gebe. „Der Bedarf wäre sicher da. Aber das kostet natürlich Geld, wir brauchen Personal und Räume.“ Stephanie Albrecht ergänzte, dass es bei den Anmeldungen der Erstklässlern immer wieder Nachfragen diesbezüglich gebe. Bei der verlässlichen Grundschule habe sie aber auch die Erfahrung gemacht, dass solche Angebot kein Geld kosten dürfen, die Kinder andernfalls lieber alleine zu Hause gelassen werden.

Frank Gmeinder (SPD) machte deutlich, dass er das Thema Ferienbetreuung „nicht auf die lange Bank schieben“ will. Er bat die Verwaltung, sich schnell darüber Gedanken zu machen. „Für die Berufstätigen ist das schon wichtig.“ In anderen Gemeinden würde dies mit FSJ-Kräften in den Räumen der Schule funktionieren. Schmid-Sax sicherte zu, dass die Stadtverwaltung ein Konzept erarbeitet. Er habe jedoch Zweifel, ob ein solches Angebot für die Stadt kostendeckend zu realisieren sei.