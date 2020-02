Stefan Fegerl geht nach Bergneustadt

Stefan Fegerl wechselt zur kommenden Saison von den TTF Liebherr Ochsenhausen zum TTC Schwalbe Bergneustadt. Dort wird er Paul Drinkhall ersetzen. Erst vor wenigen Tagen war Fegerls Abschied von den TTF nach Saisonende bekannt geworden (SZ berichtet), nun ist klar, dass der Österreicher der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) erhalten bleibt. Nach zwei Jahren in Oberschwaben und bislang zwei Titeln – in der Vorsaison holte der 31-Jährige mit den TTF das Double aus Meisterschaft und Pokal – wird er sich Bergneustadt anschließen. In der laufenden Saison steht Fegerl bei einer 5:7-Bilanz und rangiert in der Weltrangliste auf Platz 83. Nicht mehr für Bergneustadt auflaufen wird dagegen Paul Drinkhall. Der Engländer verlässt den Verein nach Saisonende „aus familiären Gründen“, heißt es in einer Pressemitteilung des TTC. Drinkhall war zur vergangenen Saison 2018/19 zu Bergneustadt gewechselt und hatte mit dem Club in seiner ersten Spielzeit den Sprung in die Play-offs geschafft. In der vergangenen Saison erspielte Drinkhall eine 8:13-Bilanz, in der laufenden steht er bei 8:9. Seinen Vertrag bei Bergneustadt verlängert hat dagegen Benedikt Duda. Das Eigengewächs unterschrieb für zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2022.