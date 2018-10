Staunen, Mitmachen und Genießen

Die ehemaligen Klöster im Land haben am vergangenen Sonntag ihre Pforten geöffnet und Besucher zum Erlebnistag eingeladen. Die Katholische Kirchengemeinde Ochsenhausen, die Landesakademie für die musizierende Jugend, die Stadt Ochsenhausen sowie die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg konnten sich über viele Gäste freuen. Unter dem Motto „Kloster – Kirche – Küche“ feierte das Kloster Ochsenhausen nach drei Jahren wieder ein großes Familienfest mit einem eindrucksvollem Programm.

Nach dem Familiengottesdienst begannen die Führungen in Klosterkirche, Konventgebäude und Klostermuseum. Das Chorgestühl von 1686 stammt noch aus der ersten Phase der Barockisierung. Es war für die Gäste ein richtiger Hingucker genauso wie die Orgelführung zur berühmten, vom Ochsenhauser Orgelbauer Josef Gabler erbauten, Gabler-Orgel. Sie wurde gespielt und die Besucher konnten nachvollziehen, wie dieses mächtige Instrument funktioniert und warum es gerade für die Kirchenmusik prädestiniert ist.

Weitere Rundgänge führten zur klösterlichen Sternwarte oder in die grandiosen Treppenhäuser. Auf den Spuren der klösterlichen Wasserwirtschaft wandelten die Besucher im Freigelände. Stärkung für jeden gab es in einem traditionsreichen Ort: Im Refektorium – dem ehemaligen Speisesaal der Mönche und einem der „wohl schönsten Speisezimmer Oberschwabens“. Konzerte zum Mitmachen und Zuhören wie zum Beispiel ein „offenes Singen für alle Gäste“ oder „Tanzen für Groß und Klein“ wurden angeboten. Warum werden manche Menschen Mönche? Die Antwort auf diese Frage zeigte ein in der Abtskapelle vorgeführter Film. Da es ein Familientag war, kamen auch die Kinder voll auf ihre Kosten. Die Kreativecke, wo gebastelt wurde, war immer vollbesetzt. Andere entdeckten Schätze der Kirche und fanden diese auch bei der Familienrallye. Die Kinder-Fragenrallye im Klostermuseum trug den bezeichneten Namen „Auf den Spuren der Benediktinermönche“. Den Kindern machte es riesigen Spaß, auf Entdeckungstour durch das Klostermuseum zu gehen.

Chorsaal, Kammerorchestersaal, Kapitelsaal, Laienrefektorium, Bibliotheksaal, Michelsgarten: Überall wurde etwas geboten. Die Führungen und Aktionen gingen den ganzen Tag. Es war Kommen, Staunen, Genießen angesagt. Die Gäste erhielten Einblicke in das kulturelle Leben an Originalschauplätzen der Landesgeschichte. Das damalige Alltagsleben im Kloster Ochsenhausen wurde noch einmal lebendig. Im benachbarten Fruchtkasten fand die Hochzeitsmesse statt. Kerstin Albrecht, Inhaberin von Wohnart & Floristik in Ochsenhausen, präsentierte mit 22 Ausstellern der Region diese Hochzeitsmesse.

Acht Models zeigten internationale Hochzeitmode, moderne Sträuße nach eigenen Entwürfen und Anstecker, Makeup und Frisuren. Ein witziges Foto aus der Fotobox und schöne Eindrücke nahmen alle Besucher mit nach Hause. Zwei Oldtimer mit klassischem Blumenschmuck rahmten den Eingangsbereich des Fruchtkastens. „Wir hatten wieder einen wunderschönen erfolgreichen Tag mit allen Ausstellern und unseren Gästen“, lautete das Fazit von Kerstin Albrecht.

Auch Robert Gerner war zufrieden. Das Ochsenhauser Wahrzeichen, das Klostergelände, sei an diesem Tag wieder viele Menschen nähergebracht werden. „Wir machen zwar nur alle drei Jahre bei diesem Erlebnistag mit, aber dann richtig.“