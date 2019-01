Für alle Interessenten, die im Laufe des Jahres an manchen Montagen am Krummbach laufen (Nordic Walking) und diskutieren wollen, findet am Montag, 7. Januar, um 9 Uhr eine Vorbesprechung und ein erstes Laufen statt. Wer Interesse hat, kann am Montag zum Parkplatz am Krummbach kommen oder sich per Telefon unter 07352/93168 (Marcelina Reichert) oder per Whatsapp an 0170/3878859 („Spurwechsel“-Forum Edgar Schneider) anmelden.