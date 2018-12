Starker Abschluss der TTF in Ehingen

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben am Freitagabend in Ehingen das Tischtennis-Bundesligaspiel gegen den Post SV Mühlhausen mit 3:0 gewonnen. 460 Fans waren in die Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymasiums gekommen und erlebten ein spannendes Spiel. Das klare Endergebnis spiegelt nur zum Teil wider, wie umkämpft die Partie war. Doch die TTF hielten gut dagegen und hatten in den kritischen Situationen immer die bessere Antwort parat.

„Eine wunderschöne Mannschaftsleistung und ein wunderschöner Abschluss der besten Vorrunde seit 2005“, war TTF-Präsident Kristijan Pejinovic entsprechend zufrieden. Ochsenhausen führt die Tabelle mit 22:4 Punkten an, gefolgt von Bergneustadt (20:6), Düsseldorf (20:6), Saarbrücken (18:6) und Mühlhausen (16:8). Mit dem Sieg über den Post SV Mühlhausen, dem Ochsenhausen im Hinspiel noch mit 1:3 unterlegen war, haben die TTF wettbewerbsübergreifend auch die achte Partie hintereinander in Ehingen gewonnen. Die TTF Liebherr Ochsenhausen sind in Ehingen eine Heimmacht – ohne Punktverlust stellen sie das heimstärkste Team der Liga.

Das erste Spiel des Abends entpuppte sich bereits als richtungsweisend. „Dass Hugo das enge Match gegen einen sehr starken Jancarik nach Abwehr von vier Matchbällen noch gewonnen hat, war der frühe Genickbruch für Mühlhausen“, so Pejinovic. In der Tat sah es lange nicht unbedingt nach einem Auftaktsieg für die Ochsenhauser aus. Der Weltranglistensechste Hugo Calderano hatte einen schweren Kampf gegen den Tschechen Lubomir Jancarik zu bestehen. Zwar gewann der TTF-Brasilianer den ersten Satz deutlich, doch in den beiden folgenden umkämpften Durchgängen hatte sein Gegner knapp die Nase vorn, der in den engen Situationen zunächst die besseren Nerven zu haben schien.

Im vierten Satz drehte Calderano erstmals den Spieß herum und gewann mit 11:9 einen Satz, der lange auf des Messers Schneide stand. Doch im Entscheidungsdurchgang schien alles für Jancarik zu laufen, der über 4:1 und 7:3 auf 10:6 davonzog. Auf einmal jedoch zeigte Calderano seine Qualität in einer Situation, in der er mit dem Rücken zur Wand stand. Sechsmal in Folge traf er und spielte Bälle mit hoher Präzision, die ihm zuvor öfter missglückt waren. Claderano gewann den fünften Satz mit 12:10. „Das ging lange so hin und her, mal hat Hugo getroffen, mal Jancarik, doch in der entscheidenden Phase hat Hugo nochmal drei Gänge nach oben geschaltet“, freute sich Pejinovic.

Anschließend hatte es der mit einer 8:2-Bilanz bis dahin überragende Jakub Dyjas mit Vize-Europameister Ovidiu Ionescu zu tun. Viele rechneten mit einer engen Kiste. Doch es lief anders. Der 22-jährige Pole war hochkonzentriert, während Ionescu unter seinen Möglichkeiten blieb und nur den zweiten Satz eng gestalten konnte. Am verdienten 3:0-Sieg von Dyjas konnte er aber nichts rütteln.

Noch fehlte ein Punkt und den sollte der aus taktischen Gründen an Position drei aufgestellte Simon Gauzy erspielen – Stefan Fegerl pausierte aufgrund einer Zerrung. Doch auch Mühlhausen hatte taktisch aufgestellt und seinen besten Mann, den Österreicher Daniel Habesohn (Bilanz: 13:1), als Nummer drei nominiert. Die ersten beiden Sätze waren umkämpft – den ersten gewann Habesohn, den zweiten Gauzy. Der Franzose machte in der Folge erstaunlich zügig den Sack zu. „Ab dem dritten Satz hat man es Simon an der positiven Körpersprache angemerkt, dass er die zum Sieg nötige Sicherheit hatte und eigentlich nichts mehr schiefgehen konnte“, so Pejnovic. Der elfte Bundesligasieg der Oberschwaben in der Saison 2018/19 war unter Dach und Fach.