Standing Ovations für Pianisten Sukhovienko

Im Rahmen des anspruchsvollen Programms mit klassischen und romantischen Stücken kam am vergangenen Samstag das Klavierwerk Meerjungfrau von Ofer Ben Amots, dem Leiter der ISAM Meisterkurse, zur Aufführung. Charmant und pointiert führte Ban Amots in seine Komposition ein, heißt es in einem Bericht der Landesakademie Ochsenhausen. Der Klavierabend des gebürtigen Ukrainers Dmytros Sukhovienko am Sonntagabend eröffnete zugleich die International Summer Academy ISAM, in deren Rahmen am Donnerstag, 28. Juli, der nächste Klavierabend in Schloss Ummendorf stattfindet.