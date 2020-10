Stadtwappen auf dem Marktplatz restauriert

Das Wappen auf dem Ochsenhauser Marktplatz erstrahlt wieder in neuem Glanz.

Das im Pflaster vor dem Rathaus dargestellte Wappen der Stadt hatte immer mehr unter dem Verkehr gelitten und musste schließlich ausgebaut werden. Die Firma Steinhart aus Walddorfhäslach wurde damit beauftragt, das Wappen zu restaurieren. Seniorchef Max Steinhart hat aus Porphyr und Granit ein neues Wappen geschaffen, das nun wieder vor dem Rathaus eingebaut wurde. „Ich freue mich sehr, dass das Wappen nun wieder den Platz vor dem Rathaus ziert“, sagt Bürgermeister Andreas Denzel.

Einer alten Tradition folgend hatte Max Steinhart vor dem Einbau des Wappens eine Steinschatulle mit der aktuellen Tageszeitung, dem Mitteilungsblatt, einer Erklärung zum Werk sowie einem Geldbetrag eingemauert. So sollen auch nachfolgende Generationen nachvollziehen können, mit welchem Bauwerk sie es zu tun haben. „Und in hundert Jahren sieht man, was damals aktuell war“, erläutert Steinhart. Entstanden war die erste Version des Wappens mit der Neugestaltung des Marktplatzes 1985.

Damals wurde der Bereich zwischen Rathaus und Schranne neu gestaltet. Steinhart hatte noch eine Überraschung im Gepäck: Die Kinder des städtischen Kindergartens erhielten ein Set von Baumaschinen, das er selbst gebaut hatte.