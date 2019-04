Stadtverwaltung verschickt Wahlunterlagen

Für die am 26. Mai stattfindenden Europawahlen und die Kreistags-, Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen werden in Ochsenhausen bis spätestens Samstag, 27. April, die Wahlbenachrichtigungen an alle Wahlberechtigten versandt. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Damit erfährt jeder Wahlberechtigte, für welche Wahlen er in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und in welchem Wahllokal er wählen darf. Die Stadtverwaltung Ochsenhausen bittet alle, die bis 5. Mai keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, aber glauben, wahlberechtigt zu sein, sich schnellstens im Bürgerbüro zu melden – entweder persönlich oder unter Telefon 07352/922025. Vom 6. bis 10. Mai ist es außerdem möglich, das Wählerverzeichnis einzusehen.

Ab 6. Mai werden für die Kommunalwahlen, also Kreistags-, Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen, jedem Wahlberechtigten die Stimmzettel und Merkblätter per Post zugesandt. Zu beachten ist, dass es sich dabei nicht um Briefwahlunterlagen handelt. Briefwahl kann ab dem 29. April entweder mit der Wahlbenachrichtigung schriftlich oder persönlich im Bürgerbüro der Stadt Ochsenhausen beantragt werden. Auch online können die Briefwahlunterlagen angefordert werden über die Homepage unter www.ochsenhausen.de. Darüber, wie die Stimmen abgegeben werden können, wird in einer Wahlbekanntmachung am 10. Mai informiert. Diese wird im Ochsenhauser Anzeiger veröffentlicht.