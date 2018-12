Die Stadtverwaltung Ochsenhausen schließt am Donnerstag, 20. Dezember, wegen der Adventsfeier der Mitarbeiter nachmittags bereits um 15.30 Uhr. Dies gilt auch für die Ortsverwaltungen in Mittelbuch und Reinstetten, den städtischen Bauhof und den städtischen Kindergärten. Die Mitarbeiter stehen nach Angaben der Stadtverwaltung am Freitag wieder ab 8 Uhr für die Anliegen der Bürger zur Verfügung.