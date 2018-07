Die Stadtverwaltung Ochsenhausen hat am Donnerstag, 26. Juli, wegen des Betriebsausflugs der Mitarbeiter geschlossen.

Dies gilt auch für die Ortsverwaltungen in Mittelbuch und Reinstetten sowie den städtischen Bauhof, so die Stadtverwaltung. Die Mitarbeiter stehen am Freitag wieder ab 8 Uhr für die Anliegen der Bürger zur Verfügung.