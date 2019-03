Stadtkapelle Ochsenhausen: Höhepunkt ist die Fahrt nach Subiaco

Die Stadtkapelle Ochsenhausen hat bei ihrer Generalversammlung ein erfolgreiches Vereinsjahr 2018 beschlossen. Dabei wurde auch die Satzung geändert. Ab sofort gibt es drei gleichberechtigte Vorsitzende.

Vorsitzender Bruno Gruber blickte zurück: Höhepunkte waren die Unterhaltungsauftritte beim Öchslefest, in Munderkingen und Tiefenbach sowie das Probewochenende in Bad Urach. Nach den Berichten der Kassiererin Franziska Zwerger und der Schriftführerin Irene Kramer konnte Dirigent Thomas Wolf von einem erfolgreichen Wertungsspiel in der Kategorie „Höchststufe“ mit der Note „sehr gut“ und einem abwechslungsreichen Jahreskonzert berichten.

Jugendleiterin Kathrin Maucher präsentierte das Vereinsjahr des Jugendblasorchesters Ochsenhausen-Ummendorf mit Bildern. Auch Christoph Maucher blickte auf eine erfolgreiche Fasnetssaison der Sambagruppe Ochsenhausen zurück, genauso wie Werner Hutzel als Leiter der Egerländer Musikanten von stets sehr gut besuchten Auftritten berichten konnte. Nach dem Bericht der Kassenprüfer und der Entlastung des Vorstands wurden die Satzungsänderung (drei gleichberechtigte Vorsitzende) und ein neuer Paragraph zum Datenschutz angenommen. Bruno Gruber (Vorsitzender), Carolin Sauter (Beisitzerin aktiv), Ulrich Mebus (Beisitzer fördernd) und Irene Kramer (Schriftführerin) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurden Kathrin Fink als Vorsitzende sowie Stefan Schiele (Beisitzer aktiv).

Mit Blick auf diese Jahr stehen mehrere Neuerungen an. So findet am Muttertag (12. Mai) ein Kirchenkonzert in der Klosterkirche unter dem Motto „ET IN TERRA PAX – und Friede auf Erden“ statt. Auch das Serenadenkonzert wird im Juli auf dem Platz vor der Klosterkirche gespielt. Das Jahreskonzert im Bräuhaussaal findet erstmalig am Sonntagnachmittag, 24. November, statt. Der Höhepunkt ist die Fahrt nach Subiaco Ende März anlässlich der 30-jährigen Städtepartnerschaft, von Ottmar Längle und Franziska Zwerger organisiert.