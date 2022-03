Stadtkapelle Ochsenhausen blickt auf 2021 und 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die diesjährige Generalversammlung der Stadtkapelle Ochsenhausen zum Abschluss des Vereinsjahrs 2021 fand am 11. März im Hotel Mohren Ochsenhausen statt. Nach einer musikalischen Eröffnung durch das Schlagzeugregister begrüßte Bruno Gruber alle anwesenden aktiven Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Ochsenhausen und des Jugendblasorchesters Ochsenhausen-Ummendorf sowie fördernde Mitglieder und Ehrenmitglieder.

In seiner anschließenden Rede blickten er, Ottmar Längle und Franziskus Erb auf das vergangene Jahr 2021 zurück. Nach den Berichten der Kassierin (Franziska Zwerger) und der Schriftführerin (Irene Kramer) berichtete der Dirigent Matthias Walser von einem herausfordernden Jahr 2021 und betonte den guten kameradschaftlichen und musikalischen Zusammenhalt des Vereins während der Corona-Pandemie.

Im Anschluss präsentierte Jugendleiterin Marina Fink den Status quo des Jugendblasorchesters Ochsenhausen-Ummendorf. Christoph Maucher als Leiter der Sambagruppe und Werner Hutzel als Leiter der Egerländer Musikanten konnten für die Saison 2021/2022 von wenigen Terminen und Aktivitäten berichten.

Geehrt wurden Benno Hölz, Simon Gregg, Jerome Lörz und Kathrin Losert für 10 Jahre aktive Tätigkeit im Verein sowie Simon Gruber für seine zwanzigjährige aktive Tätigkeit bei der Stadtkapelle Ochsenhausen. Christian Locher, Hans Martin, Stefan Maier und Ludwig Zwerger wurden für ihre langjährige fördernde Mitgliedschaft geehrt.

Im Anschluss an die einstimmige Entlastung des Vorstands wurden Ottmar Längle (Vorsitzender), Franziska Zwerger (Kassierin) und Felix Erb sowie Stefan Schiele (Beisitzer AM) in ihren Ämtern bei den von Johannes Sauter geleiteten Wahlen erneut bestätigt.

Nächstes Highlight der Stadtkapelle Ochsenhausen ist das Wunschkonzert am Ostermontag, den 18. April um 19 Uhr in der Kapfhalle. Karten können im Voraus im Proberaum der Stadtkapelle Ochsenhausen (im hinteren Teil des Fruchtkastens) erworben werden (2. und 3. April sowie 9. und 10. April von 10 bis 12 Uhr).