Stadtkapelle bestätigt Vorstandsmitglieder im Amt

Marina Fink ist bei der Generalversammlung der Stadtkapelle Ochsenhausen als Jugendleiterin neu gewählt worden. Zahlreiche weitere Ehrenamtliche wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Generalversammlung fand vor den Corona-Einschränkungen im Hotel Mohren Ochsenhausen statt.

In seiner Rede blickte der Vorsitzende Bruno Gruber auf das vergangene Jahr 2019 zurück: Musikalische und kameradschaftliche Höhepunkte waren das Kirchenkonzert, das Serenadenkonzert vor der Basilika und das Öchslefest sowie der fünftägige Ausflug zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft nach Subiaco. Nach den Berichten der Kassiererin Franziska Zwerger und der Schriftführerin Irene Kramer konnte der neue Dirigent Matthias Walser von einem abwechslungsreichen aber auch musikalisch herausfordernden Jahreskonzert im November 2019 im Bräuhaussaal berichten.

Im Anschluss präsentierte Jugendleiterin Kathrin Maucher das Vereinsjahr des Jugendblasorchesters Ochsenhausen-Ummendorf mit Bildern der Aktivitäten des Orchesters wie zum Beispiel das Kinderkonzert im katholischen Gemeindehaus. Auch Christoph Maucher konnte auf eine erfolgreiche Fasnetssaison der Sambagruppe Ochsenhausen mit sehr vielen Aufführungen zurückblicken; genauso wie Werner Hutzel, der als Leiter der Egerländer Musikanten von stets sehr gut besuchten Auftritten der Egerländer berichtete.

Geehrt wurden Ralf Gruber, Julia Kuhn, Christoph Mayer und Sarah Rehm für zehn Jahre aktive Tätigkeit im Verein. Kathrin Maucher und Pierre Maucher wurden für ihre 20-jährige aktive Tätigkeit bei der Stadtkapelle Ochsenhausen ausgezeichnet.

Im Anschluss an die einstimmige Entlastung des Vorstands, geleitet von Bürgermeister Andreas Denzel, wurden Ottmar Längle (Vorsitzender), Franziska Zwerger (Kassier) und Stefan Schiele (Beisitzer aktive Mitglieder) in ihren Ämtern bei den Wahlen erneut bestätigt. Neu gewählt wurden Marina Fink als Jugendleiterin sowie Felix Erb (Beisitzer aktive Mitglieder). Der neue Vorstand hat sich bereits in einer virtuellen Sitzung zur Besprechung der aktuellen Situation mit Blick auf die nächsten Monate getroffen.