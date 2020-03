Stadt Ochsenhausen untersagt das Aufstellen von Maibäumen

In Ochsenhausen und den Teilorten werden in diesem Jahr keine Maibäume aufgestellt. Die Stadtverwaltung Ochsenhausen hat eigenen Angaben zufolge angeordnet, dass das traditionelle Aufstellen von Maibäumen in diesem Jahr nicht stattfindet. Auch der für den 27. April geplante Georgimarkt wurde abgesagt.

Wie die Stadtverwaltung Ochsenhausen mitteilt, sei das Aufstellen der Maibäume nicht erlaubt, weil vorerst bis zum 19. April keine Versammlungen stattfinden dürftn und die sozialen Kontakte auf das absolut Notwendige reduziert werden müssen.

Wir sind uns bewusst, dass damit auf ein lieb gewordenes Stück Tradition verzichtet werden muss, aber wir hoffen auf Ihr Verständnis. Bürgermeister Andreas Denzel

Da beim Kranzen des Baumschmucks viele Personen auf engem Raum zusammenarbeiten, habe die Stadt entschieden, dies in diesem Jahr nicht zuzulassen.

„Wir sind uns bewusst, dass damit auf ein lieb gewordenes Stück Tradition verzichtet werden muss, aber wir hoffen auf Ihr Verständnis“, so Bürgermeister Andreas Denzel in einem Brief an die örtlichen Maibaumgruppen.

Ebenso hat die Verwaltung beschlossen, den jährlichen Georgimarkt, der am 27. April stattfinden sollte, abzusagen.

„Wir können derzeit das Risiko der weiteren Verbreitung des Corona-Virus nur verhindern, wenn wir alle Kontakte auf das absolut Notwendige reduzieren. Mit der frühzeitigen Bekanntgabe wollen wir auch den Marktbeschickern Planungssicherheit bieten“, erklärt Denzel die Absage.

Aktuell (Stand Montag) sind in Ochsenhausen sieben Personen infiziert. 25 Kontaktpersonen sind zudem in häuslicher Quarantäne.

