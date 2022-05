Stadt lädt Anwohner der Riedstraße zu Infoveranstaltung ein

Die Stadtverwaltung will den Anwohnern der Riedstraße am Montag, 16. Mai, ab 19 Uhr im Gemeindesaal im Schulzentrum Herrschaftsbrühl erläutern, was dort die kommenden Monate geschehen soll.

In den nächsten Monaten werden, beginnend von der Kasernengasse aus, nicht nur die Abwasserkanäle erneuert, sondern auch die Wasserleitungen. Ebenso wird laut Mitteilung ein neuer Regenüberlauf gebaut. Auch die übrigen im Erdreich verlegten Leitungen wie Gas, Nahwärme, Telekommunikation und Strom sind von den Arbeiten betroffen. Außerdem wird die Breitbandversorgung mitberücksichtigt. Und schließlich soll auch die Straßenoberfläche völlig neu gestaltet werden. Damit sie für alle sicherer wird, soll die Riedstraße künftig eine Fahrradstraße werden. Der Gemeinderat hatte in einer seiner letzten Sitzungen die örtliche Firma Gräser mit den Tiefbauarbeiten beauftragt.

Um die betroffenen Anwohner über die notwendigen Arbeiten und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen zu informieren, lädt die Stadtverwaltung zu einem Informationsabend ein. „Uns als Verwaltung und der Baufirma ist es wichtig, die Betroffenen direkt zu informieren“, so Bürgermeister Andreas Denzel. Außer den Bewohnern der Riedstraße wurden auch die Bewohner der angrenzenden Straßen mit einem persönlichen Brief eingeladen. „Aber auch wer nicht in dem Bereich wohnt und sich informieren möchte, ist willkommen“, teilt Bürgermeister Denzel mit.