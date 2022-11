St. Martin Laternenumzug im Kindergarten Laubach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, 10.11.2022 um 17.30 Uhr war der traditionelle St. Martin Laternenumzug des Laubacher Kindergartens. Treffpunkt war die Kreuzung am Friedhof, von dort wurden eine halbe Stunde mit den tollsten und unterschiedlichsten Laternen der Kinder die Straßen erhellt. Mit im Schlepptau war dieses Jahr ein Bollerwagen mit einer Musikbox und Mikrofon, so konnten alle Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel und Tanten den Gesang der Kindergartenkinder in vollen Zügen genießen und selbst auch gut mitsingen. Am Gemeindehaus St. Michael angekommen, nahmen die Kinder auf den vorbereiteten Plätzen – in der ersten Reihe auf dem Kirchplatz – platz und die Eltern durften sich dahinter aufstellen. Da kam auch schon St. Martin auf seinem Pferd angeritten und teilte selbstlos mit dem Bettler seinen Mantel. Die Kindergartenleiterin Regina Pfaffenrot umrahmte das Schauspiel mit einer Geschichte. Anschließend konnten sich alle bei Glühwein, Kinderpunsch, warmen Saiten und kaltem Buffet stärken. Der Elternbeirat des Kindergarten Laubach möchte sich auf diesem Weg nochmals bei alle Helfern, Spendengebern, den Erzieherinnen sowie Norbert und Juliane Wiest bedanken.