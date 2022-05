St.-Georgs-Ritt: Erzbischof Gänswein ist Reliquienträger

Am Sankt-Georgs-Ritt nehmen unter anderem 21 Reitergruppen, die Musikvereine Reinstetten, Mittelbuch, Steinhausen/Rottum, Erlenmoos und Gutenzell sowie die Stadtkapelle Ochsenhausen und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Ochsenhausen teil. Der Ritt findet bei jeder Witterung statt. Bei schlechtem Wetter ziehen die Reiter sofort nach Beendigung des Rittes ab. In diesem Falle ist der Gottesdienst in der Klosterkirche.

Erzbischof Georg Gänswein wird am Sonntag, 8. Mai, beim 46. Sankt-Georgs-Ritt in Ochsenhausen Träger der Kreuz- und Georgsreliquie sein. Nach dem Pontifikalamt der Ritter vom Heiligen Grab am Samstag, 7. Mai, um 10 Uhr in der Basilika mit Erzbischof Gänswein wird der Präfekt des Päpstlichen Hauses im Vatikan am Sonntag nicht nur Reliquienträger, sondern auch als Zelebrant und Prediger.

Privatsekretär Benedikts XVI.

Der 66-jährige Erzbischof wurde 2003 persönlicher Assistent von Kardinal Joseph Ratzinger. Nach dessen Wahl zum Papst 2005 wurde Gänswein sein Privatsekretär. 2012 ernannte ihn Benedikt XVI. zum Titularerzbischof und Präfekten der Präfektur des Päpstlichen Hauses. Die Bischofsweihe erfolgte im Januar 2013 im Petersdom. Nach dem Amtsverzicht Benedikts XVI. am 28. Februar 2013 blieb Gänswein Präfekt des Päpstlichen Haushaltes. In diesem Amt bestätigte Papst Franziskus ihn am 31. August 2013. Er ist weiterhin Privatsekretär Benedikts XVI. und lebt wie er im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten.

Es gehört zu den Aufgaben der Präfektur, für die Ordnung bei Audienzen und Zeremonien im päpstlichen Palast zu sorgen, aber auch bei Papstbesuchen innerhalb und außerhalb Roms. Sie muss die öffentlichen und privaten päpstlichen Audienzen organisieren und regeln, für deren Ablauf früher ein Maestro di Camera sorgte. Seine Aufgabe bestand im Empfang der hohen Persönlichkeiten aus Kirche und Welt, die sich zur Audienz beim Heiligen Vater begaben und die er ihm vorstellte. Auch wachte er über den normalen Dienst während der Audienzen selbst. Eine weitere Aufgabe der Präfektur ist die Vorbereitung päpstlicher Zeremonien, wie Heiligsprechungen, Priester- oder Bischofsweihen, feierlichen Papstmessen etc. Hierbei fällt der streng liturgische Teil jedoch bereits in den Aufgabenbereich des Amtes für die Liturgischen Feiern des Papstes. Ferner trifft sie alle notwendigen Verfügungen, wenn der Papst den Vatikan verlässt, um sich in seine Diözese Rom oder eine andere italienische Diözese zu begeben. Zusammen mit dem Staatssekretariat bereitet sie Pastoralbesuche im Ausland oder Staatsbesuche von Staatsoberhäuptern, Regierungschefs, Ministern im Vatikan vor.

Vertrauensmann des Papstes

Das Protokoll der Präfektur setzt auch die Ordnung und den Rang fest, die bei diesen religiösen oder zivilen Zeremonien zu beachten sind, wenn im Vatikan Kardinäle ihren besonderen Rang bekommen müssen oder auch Botschafter oder andere beim Heiligen Stuhl beglaubigte Vertreter sich anmelden. Sie bestimmt auch die Präzedenzen für die verschiedenen kirchlichen, staatlichen oder militärischen Autoritäten des Vatikanstaates als einzig zuständiges Organ. Daher ist sie für die Fragen der Etikette maßgeblich.

Die Leitung der Präfektur ist stets einem Bischof mit dem Titel Präfekt des Päpstlichen Hauses anvertraut, der durch diese Aufgabe als Vertrauensmann des Papstes für die Verwaltung seines souveränen Hauses gilt. Zur Bewältigung seiner Aufgaben stehen ihm ein Regens, Assistent für Sprachen und ein Beamter für das Protokoll zur Seite. Er hat auch alle Angehörigen des Casa Pontificia für die jeweiligen religiösen und zivilen Zeremonien zusammenzurufen, ihre einzelnen Dienste festzulegen, über die Ordnung der Zeremonien selbst und alles zu wachen, was für ihren rechten und reibungslosen Ablauf nach den jeweils festgelegten Normen und Erfordernissen notwendig ist. Er muss ebenso für die Benennung aller Personen mit Zuweisung ihrer Aufgabe sorgen, die je nach Bedarf mitwirken.