Weltweit gibt es nach Angaben der Diözese Rottenburg-Stuttgart rund 1620 Kirchen, die die Auszeichnung tragen. Eine „Basilica minor“ erkennt man an einem angebrachten Papstwappen über einem Portal. Höheren Ranges ist der Titel „Basilica maior“, der indes den sechs ranghöchsten römisch-katholischen Kirchen vorbehalten ist, von denen sich vier in Rom und zwei in Assisi befinden.