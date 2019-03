St. Georg feiert am Sonntag die Altarweihe

Das Projekt „Altarraumgestaltung“ in der ehemaligen Klosterkirche St. Georg Ochsenhausen geht dem Ende entgegen. Nachdem die Bauarbeiten an der neu gestalteten Altarinsel bereits seit kurz vor Weihnachten abgeschlossen sind, traf der Künstler Matthias Eder am Dienstag die finalen Vorkehrungen zur Setzung des Altars. Der offiziellen und feierlichen Altarweihe am Sonntag, 31. März, steht somit nichts mehr im Wege. Den Pontifikalgottesdienst zur Altarweihe wird ab 10 Uhr Weihbischof Thomas Maria Renz mit zelebrieren.

Beim anschließenden Stehempfang in der Landesmusikakademie ist nach Angaben der Kirchengemeinde Gelegenheit, sich mit Verantwortlichen und anderen interessierten Gemeindemitgliedern auszutauschen und sich über diese für die Klosterkirche weitreichende Baumaßnahme zu unterhalten. Zur Einstimmung auf die Altarweihe findet bereits am Samstag, 30. März, ein Informations- und Besinnungsprogramm statt.

„Altar for kids“

Alle, die mehr über Hintergründe, Gedanken und Überlegungen rund um den neuen Altar erfahren möchten, sind zwischen 16 und 20 Uhr zu einem Besuch in die Klosterkirche eingeladen. Um 16 Uhr startet das Programm mit „Altar for kids“. Hier sind alle interessierten Kinder zu einer Erkundungs- und Entdeckungstour rund um den neuen Altar eingeladen. Um 17 Uhr lässt Max Herold zum Thema „Vom ersten Gedanken bis hin zur Einweihung“ an seinem Wissensschatz zur Kirchengeschichte teilhaben und gibt Erklärungen und Informationen zum Altar und der ehemaligen Klosterkirche.

Die Künstlerführung mit Matthias Eder beginnt um 18 Uhr. Hier berichtet der Künstler von der ersten Idee und seinen Überlegungen, die er sich zum Modell und dem danach geschaffenen Altar gemacht hat. „Warum hat der Altar gerade diese Farbe?“. Das ist kein Zufall, sondern dafür gibt es Gründe, auf die der Künstler in dieser Führung zu sprechen kommen wird. Den Abschluss des Tages bildet ein Abendgebet um 19 Uhr mit anschließender Zeit für Ruhe und Stille. Dies wird abgerundet durch Lichtinstallationen und einem Abendsegen um 20 Uhr, der von Dekan Sigmund F.J. Schänzle gespendet wird.