Städtepartnerschaft zwischen Subiaco und Ochsenhausen erneuert

Beim diesjährigen Patroziniumsfest der Seelsorgeeinheit St. Benedikt Ochsenhausen ist gleichzeitig das 30-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen der italienischen Stadt Subiaco und Ochsenhausen gefeiert worden. Eine 60-köpfige Delegation unter der Leitung von Bürgermeister Francesco Pellicci kam dazu für mehrere Tage nach Ochsenhausen. Beim feierlichen Gottesdienst unterzeichneten Pellicci und Bürgermeister Andreas Denzel den Partnerschaftsvertrag neu. Der ehemalige Rottenburger Domkapitular, Prälat Heinz Tiefenbacher, hielt die Festpredigt.

Mehr als 30 Fahnenabordnungen der bürgerlichen Vereine, Kapellen und Pfarrkirchen der Seelsorgeeinheit zogen in die ehemalige Klosterkirche, begleitet durch ein Ensemble der Stadtkapelle Ochsenhausen, die Rottumtaler Alphornbläser und der Spielmannszug der Feuerwehr Ochsenhausen. Der Gottesdienst wurde durch den Kirchenchor St. Georg zusammen mit Projektsängern und Solisten unter der Leitung von Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer gestaltet.

Dekan Sigmund Schänzle betonte bei seiner Begrüßung, dass Europa nicht von oben verordnet werden könne, sondern von unten wachsen müsse, wie die 30-jährige Partnerschaft zwischen Ochsenhausen und Subiaco zeige. Prälat Heinz Tiefenbacher betonte in seiner Festpredigt, dass im Prolog der Regula des Heiligen Benedikt steht: „Höre die Weisung des Meisters, neige das Ohr deines Herzens.“ Hören sei die Voraussetzung für Begegnung. Tiefenbacher verdeutlichte: „In der Hinwendung zum Du geschieht das Wunder der Liebe. Hören ist eine Disziplin des Herzens und des Geistes, ein Prozess der Achtsamkeit auf das Wort des Herrn wie des Bruders und der Schwester. So wird der Hörende zum Liebenden. So entsteht eine ,Zivilisation der Liebe’, so entsteht Friede – ein Vermächtnis Benedikts an Europa.“

Das Benediktusfest unterstrich durch die Erneuerung der Städtepartnerschaft zwischen Ochsenhausen und dem italienischen Subiaco, dem Ursprungsort benediktinischen Mönchtums, wie wichtig Begegnung für den Zusammenhalt in Europa ist.