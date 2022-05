Spurwechsel Ochsenhausen lädt zur Wanderung ein

Zu einer Wanderung lädt Spurwechsel Ochsenhausen ein. Am Mittwoch, 25. Mai, unternehmen treffen sich die Wanderer zu einer überwiegend leichten Wanderung vom Kloster Bonlanden zur Bergkapelle in Erolzheim. Zurück geht es wieder auf einem Rundweg über den Klosterkräutergarten zum Parkplatz in Bonlanden. Die reine Wanderzeit beträgt etwa zweieinhalb Stunden. Die Route füht über gute Feldwege mit leichten Steigungen. Für den kurzen, etwa halbstündigen Aufstieg zur Bergkapelle sind Stöcke empfehlenswert. Eine Abschlusseinkehr ist vorgesehen. Rückfragen bitte an Edgar Schneider unter Telefon 07352 / 80 65, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Sportheim Ochsenhausen.