Spurwechsel Ochsenhausen feiert Zehnjähriges

Die Ochsenhauser Arbeitskreis Spurwechsel feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Mit zwei Veranstaltungen möchte der Arbeitskreis an die Gründung erinnern. Das teilt der Arbeitskreis in einer Pressemitteilung mit. Träger des Arbeitskreises Spurwechsel sind die katholische Kirchengemeinde Ochsenhausen-Erlenmoos und die evangelische Kirchengemeinde Ochsenhausen.

Mit einer ökumenischen Andacht am Freitag, 27. März, in der Herz-Jesu-Kapelle setzen Dekan Sigmund F. J. Schänzle und Pfarrer Jörg Schwarz einen ersten Schwerpunkt. Die Musikgruppe „Kapellenklang“ gestaltet musikalisch diese Feier.

Beim Festnachmittag am Samstag, 28. März, im katholischen Gemeindehaus wird die frühere Kultusministerin und Bundesforschungsministerin Annette Schavan sprechen. In ihrem Festvortrag mit dem Thema „Die Kunst des Politischen und Papst Franziskus“ beleuchtet sie laut Ankündigung ihre Zeit als Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland am Heiligen Stuhl. Nach einer geselligen Stunde bei Kaffee und Kuchen leiten dann die Sänger des Tritonus-Kammerchors Ochsenhausen mit Klaus Brecht den musikalischen Abschluss ein.

Jahresprogramm 2020

Der Arbeitskreis Spurwechsel Ochsenhausen hat auch im neuen Jahr viel vor. Mit dem Jahresprogramm 2020 will der Kreis laut Ankündigung Senioren zu Aktivität, Kreativität und zu körperlicher und geistiger Bewegung ermuntern. Die Veranstaltungen des Arbeitskreises sind offen für alle Senioren. Eine Mitgliedschaft ist nicht notwendig. Der Beginn dient der Gesundheit mit Bewegung und Sport: Nordic Walking, Winterwanderungen und Schneeschuhtouren stehen auf dem Programm. In der wärmeren Jahreszeit halten Wanderungen, Radtouren und Ausflüge körperlich fit.

Unter fachkundiger Anleitung treffen sich monatlich die Freunde der englischen und französischen Sprache. Computer -und Smartphone-Kurse bringen die Senioren auf den neuesten digitalen Stand. Lesungen und die Beschäftigung mit Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt versprechen ein vielseitiges literarisches Vergnügen.

Bei Betriebsbesichtigungen wird den Teilnehmern ein Blick hinter die Kulissen heimischer Wirtschaftsunternehmen ermöglicht. Geplant sind Führungen in der Basilika Ochsenhausen, in der Polizeihochschule Biberach, in der Bundesfestung Ulm, im Center Park Leutkirch, in der Barockstadt Ehingen und in der Gedenkstätte Grafeneck. Mit den Führungen möchte der Arbeitskreis Glaube, Kunst, Geschichte und aktuelle Informationen vermitteln. Spirituelle Tiefe und gelebte Ökumene stehen bei den Glaubensgespräche mit Pastoralreferent Karlheinz Bisch im Vordergrund.

Er spricht über die Frühzeit des Christentums, die Reformbewegung innerhalb des Judentums sowie die Urgemeinde und mit dem Apostel Paulus. Ein kleines Frauenteam bereitet die Maiandacht in der St. Anna-Kapelle und die Adventsandacht in der evangelischen Kirche inhaltlich vor.

Darüber hinaus gibt es Lichtbildervorträge über Äthiopien, zur Sprachenvielfalt in Europa, Sprachplaudereien mit Rolf Waldvogel, Betrachtungen über Beethovens Symphonie Nummer 9, über einen Theaterbesuch in Memmingen und über das Werk und das Wirken von Christoph Martin Wieland.