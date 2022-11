Spurwechsel Ochsenhausen bietet Vortrag zum Vererben an

Der Arbeitskreis Spurwechsel Ochsenhausen bietet am Montag, 14. November, einen Vortrag zum Thema Vererben an. Die Veranstaltung im Katholischen Gemeindehaus Ochsenhausen beginnt um 14.30 Uhr. Jeder Zweite in Deutschland erbe oder erwarte eine Erbschaft, heißt es in der Ankündigung von Spurwechsel. Pro Jahr werden nach Schätzungen 300 bis 400 Milliarden Euro in Deutschland vererbt. Fast die Hälfte aller Erbschaften liegt dabei unter 50 000 Euro, so eine Statistik. Der Fiskus geht in diesen Fällen in aller Regel leer aus, weil die Freibeträge seinen Zugriff einschränken. Anders sieht es aus, wenn Immobilien im Spiel sind. Und das ist immerhin in 46 Prozent der Erbschaftsfälle so. Mehr als 400 000 Immobilien wechseln jedes Jahr die Eigentümer. In fast 20 Prozent liegt die zu verteilende Summe bei über 250 000 Euro, bei 2 Prozent geht es in die Millionen. Kompliziert wird eine Erbschaft, wenn nicht nur einer erbt. Häufig ist Streit vorprogrammiert. Denn: Nur jeder Vierte macht ein richtiges Testament und sorgt damit für klare Verhältnisse. Auf der anderen Seite sind auch die meisten Erben nicht gut auf den Fall der Fälle vorbereitet. Nur 27 Prozent der künftigen Erben haben demnach schon einmal darüber nachgedacht, was sie mit einem Erbe anfangen würden. Professioneller Rat von Experten wird wegen der rechtlichen und steuerlichen Komplexität von Erbschaften dringend empfohlen. Johannes Glaser, Fachanwalt für Erbrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht, Biberach klärt in einem Fachvortrag darüber auf und beantwortet allgemeine Fragen zum Erbrecht. Ansprechpartner zu der Veranstaltung ist Eberhard Lehmann, E-Mail Eberhard.Lehmann@t-online.de.