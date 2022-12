Spurwechsel legt Jahresprogramm für 2023 vor

Seniorinnen und Senioren als immer größer werdende Bevölkerungsgruppe sind keinesfalls passiv, sondern möchten ihre Lebenszeit selbstbestimmt gestalten. Der Arbeitskreises Spurwechsel bietet diesen Menschen ein breitgefächertes Angebot zur Betätigung. Sein Jahresprogramm beginnt Spurwechsel am Sonntag, 1. Januar, um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kapelle mit einem Friedensgebet für die Menschen in der Ukraine und anderen Konfliktherden in der Welt.

Neue Aspekte zu E-Mobilität, Bio-Gas-Anlagen und Wasserstoff-Haus werden je in einem Vortrag besprochen. Zur Vorbeugung von Kriminalität gegen Senioren, auch dem sogenannten Enkeltrick, wird an einem Abend die Polizei wertvolle Hinweise geben. Im Umfeld von Ochsenhausen gibt es viele innovative mittelständische Unternehmen. Einige davon öffnen für Spurwechsel ihre Türen und führen durch ihre Produktion.

Für Bücherliebhaber veranstaltet Spurwechsel zusammen mit der Buchhandlung „Lesebar“ eine Buchbesprechung und ein literarisches Frühstück. Englisch- und Französischkenntnisse können in monatlichen Treffen aufgefrischt werden. Digitalkurse zeigen, wie Smartphone und iPhone iim Alltag eingesetzt werden können.

Wanderungen im Winter und im Sommer, Schneeschuhtouren, Bergtouren und Radtouren in der näheren Umgebung von Ochsenhausen und im Allgäu fordern sportlich heraus. Es gibt Spielenachmittage und Liederabende zum Mitsingen. Spirituelle und religiöse Themen sowie mehrere Andachten sind im Jahreslauf eingebunden. Das Thema „Frauen in der katholischen Kirche“ bewegt viele Menschen. Auch die jüdische Gemeinde und die Synagoge in Ulm werden besucht. Eine Stadtführung in Laupheim, ein Besuch in der Kartause Buxheim und ein Abend zum Thema „Patientenverfügung“ runden das Jahresprogramm von Spurwechsel ab.

Spurwechsel möchte mit seinem neuen Jahresprogramm zum Mitmachen anregen. Denn Aktivität, neue Erkenntnisse und Begegnungen bereichern das Leben von Seniorinnen und Senioren. Die Angebote von Spurwechsel sind offen für alle. Der Arbeitskreis Spurwechsel wird getragen von der Evangelischen Kirchengemeinde Ochsenhausen und der katholischen Kirchengemeinde Ochsenhausen/Erlenmoos.

Das gedruckte Jahresprogramm 2023 von Spurwechsel liegt ab Ende Dezember in vielen Einzelhandelsgeschäften, den Banken, den Kirchen und im Rathaus zur kostenlosen Mitnahme auf. Auf der Internetseite unter www.spurwechsel-ochsenhausen.de kann das Jahresprogramm bereits ab Mitte Dezember abgerufen werden.