„Spurwechsel“: Keine Aktivitäten mehr in diesem Jahr

Die Mitglieder des Arbeitskreises Spurwechsel haben „schweren Herzens“ beschlossen, alle Aktivitäten für den Rest des Jahres 2020 abzusagen. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Ausgenommen sei die Adventsandacht am 10. Dezember. Der Ort werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. „Die steigenden Corona-Zahlen, die aufwendigen Umsetzungen des Hygienekonzepts sowie der Gedanke an das gesundheitliche Risiko der Senioren bei der Teilnahme an Veranstaltungen haben den Arbeitskreis zu diesem Schritt bewogen“, heißt es in der Mitteilung. „Vielen werden die Angebote von Spurwechsel fehlen. Die Mitglieder des Arbeitskreises hoffen aber, im nächsten Jahr das Programm in gewohnter Vielfältigkeit wieder anbieten zu können.“