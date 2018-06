Spurwechsel gestaltet Maiandacht

Zusammen mit Dekan Sigmund F. J. Schänzle gestaltet der Spurwechsel Ochsenhausen am Donnerstag, 11. Mai, um 18 Uhr in der Sankt-Anna-Kapelle bei Steinhausen an der Rottum eine Maiandacht. Der „Engel des Herrn“ zählt zu den spirituellen Kostbarkeiten der katholischen Kirche. Seit Jahrhunderten begleitet das Gebet die Gläubigen weltweit in ihrem Tageslauf. Sie gedenken dabei der Gottesmutter Maria und deren bedingungsloser Zusage, Gottes Willen zu erfüllen. In der Maiandacht wollen die Teilnehmer dem Geheimnis dieser alten Gebetsform nachfolgen. Das Ensemble Kapellenklang begleitet die Andacht musikalisch. Anstelle eines Obulus für ihren musikalischen Auftritt bitten die Musiker um eine Spende zugunsten der „German Doctors“. Diese Organisation ist mit ihren ehrenamtlichen Helfern weltweit für die ärmsten Menschen im Einsatz.