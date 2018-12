„Spurwechsel“ gestaltet Andacht

Mit dem Thema „Vom Dunkel zum Licht“ möchte die Gruppe „Spurwechsel“ zu einer besinnlichen Stunde im Advent einladen.

Die Andacht findet am Donnerstag, 12. Dezember, um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Ochsenhausen statt. Die Frauen des Vorbereitungsteam bringen mit Texten und Meditationen die Sehnsucht der Menschen nach Licht, Wärme und Geborgenheit zum Ausdruck, heißt es in der Ankündigung.

Die Lieder werden an der Orgel von Dekanatskirchenmusiker Thomas Fischer begleitet. Pfarrer Jörg Schwarz wird als geistlicher Leiter die Predigt halten. Ansprechpartnerin ist Beate Herold, Telefon 07352/3715.