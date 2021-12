Spitzenspiel steigt in Ochsenhausen

Regelung für den Einlass: Wie die Stadt Ochsenhausen bestätigte, wird wegen des Corona-Geschehens die „angepasste 2GPlus“-Regelung des Bundeslands Baden-Württemberg auch am Sonntag für den Einlass gelten. Wer seinen vollständigen Impfschutz vor dem 12. Juni 2021 erhalten hat, benötigt für das Spiel gegen Borussia Düsseldorf einen Antigen-Schnelltest, welcher nicht älter als 24 Stunden ist. Bei allen Personen, die den Impfschutz am oder nach dem 12. Juni 2021 erhalten haben, ist kein zusätzlicher Antigen-Schnelltest erforderlich. Wer nicht geimpft ist beziehungsweise kein ärztliches Attest vorweisen kann, darf das Spiel nicht besuchen. Für Fans, die nicht direkt am Rande der Bande dabei sein können: Die Partie in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle gibt es auch als kostenlosen Livestream auf sportdeutschland.tv zu sehen. (sz)

Die TTF Liebherr Ochsenhausen empfangen am Sonntag in der Bundesliga mit Borussia Düsseldorf den FC Bayern des Tischtennis in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle (Spielbeginn: 15 Uhr). Mehr Spitzenspiel – der Tabellenzweite (14:2 Punkte) empfängt den Spitzenreiter (16:0), dem er in den vergangenen Jahren oft eins auswischen konnte – geht nicht. Die TTF standen zuletzt vor sechs Wochen in der Bundesliga gegen Schlusslicht Bad Homburg am Tisch.

Am Sonntag wird auch ein frisch gebackener Weltmeister in Ochsenhausen aufschlagen, nämlich Düsseldorfs Kristian Karlsson, der gemeinsam mit seinem schwedischen Landsmann Mattias Falck überraschend WM-Gold in Houston im Doppel gewann. Timo Boll wird diesmal beim Bundesliga-Klassiker fehlen, da er noch an seiner bei den Welttitelkämpfen erlittenen Bauchmuskel-Verletzung laboriert.

Fast wäre auch Samuel Kulczycki Weltmeister geworden, der zuletzt eine top Jugend-WM in Portugal spielte und mit der Silbermedaille im U19-Wettbewerb belohnt wurde. Die TTF-Asse haben in den vergangenen Wochen viele internationale Turniere gespielt und sind folglich im Flow. Sie brennen auf das Duell mit dem Triple-Sieger der Vorsaison, in dem sie als Außenseiter an den Tisch gehen. Sie können allerdings einen Tick unbeschwerter aufspielen, da sie weniger zu verlieren haben als die Borussia, die ihre weiße Weste und den Nimbus der Unbesiegbarkeit zu verteidigen hat.

Düsseldorf spielt neben dem 30-jährigen Karlsson, Weltranglisten-29., mit dem Schweden Anton Källberg, maßgeblich im Liebherr Masters College ausgebildet und nun bereits seit mehr als einem Jahr in Galaform. Der 24-Jährige ist aktuell die Nummer 42 der Welt und weiter auf dem Weg nach oben. Der ein Jahr ältere deutsche Nationalspieler Dang Qiu komplettiert das Team aus der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Der Weltranglisten-48. ist, für hiesige Verhältnisse sehr ungewöhnlich, Penholder-Spieler und an guten Tagen für jeden Gegner sehr gefährlich.

„Düsseldorf ist natürlich der große Favorit, sie haben bis jetzt kein Spiel und nur ein paar Einzel verloren“, so Simon Gauzy vor dem Topspiel. „Aber wir haben auch gut angefangen und werden sehen, was am Sonntag passiert.“ Nach so vielen Turnieren in letzter Zeit freut sich der Weltranglisten-18. darauf, endlich wieder mit seinem Team aufzutreten. „Einzelturniere und in der Mannschaft zu spielen sind ganz unterschiedlich. Es herrscht eine ganz andere Stimmung und Atmosphäre“, erklärt Gauzy. „Ich habe seit Oktober nicht mehr für die Mannschaft gespielt, vermisse die Jungs und werde am Sonntag alles geben für unseren Verein.“

„Nach langer Unterbrechung in der Bundesliga freuen wir uns auf das Spiel am Sonntag“, sagt TTF-Trainer Fu Yong vor dem Klassiker in Ochsenhausen. „Düsseldorf ist eine sehr starke Mannschaft und steht aktuell zu Recht an der Tabellenspitze. Wir wollen am Sonntag angreifen und sehen, ob wir die Borussia ärgern können.“