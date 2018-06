Das Bildungswerk Ochsenhausen bietet einen Kurs zur Spiralstabilisation der Wirbelsäule nach Dr. Smisek (Anfänger) an. Der Kurs mit Anne Wohnhas beginnt am Montag, 19. Februar, von 17.15 bis 18.15 Uhr und findet an sechs Terminen im Gymnasium (Gemeindesaal) statt. Die Kursgebühr beträgt 61 Euro.

Unter Spiralstabilisation versteht man laut Ankündigung ein Bewegungsprogramm mit einem elastischen Seil. Durch die Aktivierung der spiralen Muskelketten werde die Wirbelsäule in der Mittellinie ausgeglichen und nach oben gestreckt. Dadurch werde der Druck auf die Bandscheiben gemindert und es komme zu einer intensiven Regeneration der Zwischenwirbelscheiben.

Anmeldung und Information unter Telefon 07352/202893, E-Mail bildungswerk@t-online.de, Homepage www.bildungswerk-ochsenhausen.de oder im Büro, Bahnhofstraße 22, Ochsenhausen.