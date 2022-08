Spielplatz bei der Schranne wird neu gestaltet

Zu einem Spieltreff in der Innenstadt soll der Spielplatz bei der Schranne werden. Der beliebte Platz bei der Jugendmusikschule soll zu einem barrierefreien Spielplatz umgebaut werden, der künftig bei jedem Wetter genutzt werden kann. das teilt die Stadtverwaltung Ochsenhausen in einem Schreiben mit.

Damit geht ein langgehegter Wunsch vieler Eltern sowie des Arbeitskreises „Spielplätze“, den der Gemeinderat ins Leben gerufen hatte, in Erfüllung. Das in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats vorgestellte Konzept wurde sowohl vom Arbeitskreis als auch vom Gemeinderat einhellig begrüßt. Es sieht einzelne Spielpunkte ebenso vor wie Sitz-Riegel, die um die Schatten spendenden Bäume verstreut angeordnet werden. Auch eine Doppelschaukel für Eltern und Kinder ist vorgesehen. Damit der Aufenthalt auf dem Spielplatz sicherer wird, sollen zur angrenzenden Straße hin eine Hecke und ein Zaun angebracht werden. Als weitere Abgrenzung werden dort künftig auch Fahrradabstellplätze sorgen. Für ein neues größeres Spielgerät soll ein Baum im Südosten entfernt werden. Alle übrigen Bäume bleiben erhalten. Zunächst jedoch müssen Kinder und Eltern ab Montag, 15. August, auf das Spielen in der Innenstadt verzichten. So lange werden die Umbauarbeiten voraussichtlich dauern.

Für die kleinen (und großen) Besucher ist aber sicher auch das Beobachten der Bauarbeiten spannend. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, die die Arbeiten ausführen werden, bitten jedoch darum, einen Sicherheitsabstand einzuhalten.